Mercato - PSG : Leonardo devra y mettre le prix pour Tonali !

Publié le 27 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Massimo Cellino, président de Brescia, semble bien déterminé à tirer une grosse somme d’argent de la vente de Sandro Tonali.

Lors de son retour l’été dernier, Leonardo a essayé d’attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain. Comme la Juventus, le Milan AC, l’Inter et le Napoli, il s’est cassé les dents sur l’inflexibilité de Brescia et surtout de son président, Massimo Cellino. Le directeur sportif du PSG n’a toutefois pas dit son dernier mot et serait donc décidé à retenter sa chance avec le milieu de terrain de 19 ans, lors du prochain mercato estival. Ce dossier ne devrait toutefois pas être si facilement bouclé...

Cellino ne veut que du cash pour Tonali !