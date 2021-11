Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà largué pour la succession de Mbappé ?

Publié le 17 novembre 2021 à 21h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain multiplierait les pistes pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain.

A moins d’un énorme coup de théâtre, on semble bien se diriger vers un départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. L’été dernier, l’attaquant avait prévenu ses dirigeants de sa volonté de ne pas prolonger et il ne semble pas du tout avoir changé d’avis. Ce mercredi, AS a d’ailleurs annoncé que le Real Madrid se prépare pour le 1er janvier, date à partir de laquelle Mbappé pourra négocier librement avec un autre club. Le PSG se prépare ainsi au pire, puisque nous vous avons parlé sur le10sport.com d’un intérêt prononcé pour Erling Haaland.

La Juventus en pole pour Vlahović