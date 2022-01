Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo est dans l'impasse !

Publié le 26 janvier 2022 à 19h45 par D.M.

Le PSG espère accueillir Tanguy Ndombélé d'ici la fin du mercato hivernal. Mais le club parisien doit encore surmonter plusieurs obstacles dans ce dossier.

Le PSG pourrait bien accueillir un nouveau milieu de terrain cet hiver. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le club de la capitale a activé la piste menant à Tanguy Ndombélé. Lié aux Spurs jusqu’en 2025, l’international français ne rentre plus dans les plans d’Antonio Conte et souhaite retourner à Paris. Le PSG tente de trouver un accord avec Tottenham, mais les dirigeants parisiens n’ont pas encore trouvé la bonne formule dans ce dossier Ndombélé.

Le dossier Ndombélé n'est pas près de se finaliser