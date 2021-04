Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire un gros sacrifice pour Pogba ?

Publié le 1 avril 2021 à 21h45 par A.D.

Alors que Manchester United ne compterait pas brader Paul Pogba, les clubs intéressés par le Français seraient dans l'obligation d'insérer un milieu de terrain dans la transaction pour rafler la mise.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors du prochain mercato estival. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec les Red Devils , le milieu de terrain français ne serait pas du tout parti pour prolonger. En conséquence, une vente serait possible cet été pour éviter un départ libre un an plus tard. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, au Real Madrid et à la Juventus, prêts à batailler ferme pour le recrutement de Paul Pogba. Et visiblement, Manchester United ne compterait pas leur faire le moindre cadeau.

Leonardo doit négocier un échange pour Pogba