Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 1h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le PSG serait convaincu qu'il ne partira pas cet été. Pour que le numéro 7 parisien puisse partir au Real Madrid, il faudrait que Leonardo appelle directement Florentino Pérez.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été s'il ne prolonge pas très vite. En effet, le club de la capitale pourrait se résoudre à vendre son numéro 7 pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Pour éviter ce terrible scénario, Leonardo a formulé une très belle offre à Kylian Mbappé selon le10sport.com. Une proposition de contrat qui se rapproche des 30M€ net annuels offerts à Neymar. Et alors que Kylian Mbappé n'aurait pas encore répondu à cette offre, Leonardo serait d'ores et déjà sûr de le voir continuer au PSG en 2021-2022.

Kylian Mbappé condamné à rester au PSG cet été ?