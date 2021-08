Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie d'Emery sur l'arrivée de Messi !

Publié le 13 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Lionel Messi est désormais parisien. Une arrivée retentissante en France mais également dans le monde. De nombreux acteurs ont été invités à réagir dont cet ancien entraîneur du PSG.

Lionel Messi est désormais bel et bien parisien. L'Argentin a signé un contrat de deux ans + un an en option dont le10sport.com vous dévoilait les premiers éléments. Messi va évoluer aux côtés de grands noms comme Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. Une véritable piste aux étoiles pour le club parisien qui visera une nouvelle fois cette année la Ligue des Champions.

Emery pense que le PSG sera imbattable