Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, ça s'agite en coulisses pour Paul Pogba !

Publié le 12 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba aurait alerté le PSG. En effet, Leonardo souhaiterait profiter de la situation de La Pioche. Toutefois, le directeur sportif du PSG auraient désormais les mains liés sur ce dossier, et notamment à cause de la signature de Lionel Messi. Déterminé à conserver Paul Pogba, la direction de Manchester United poursuivrait ses efforts pour le prolonger. Toutefois, bien qu'il serait prêt à rester une saison de plus chez les Red Devils, le champion du monde français serait réticent à renouveler son contrat en terres mancuniennes.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors de ce mercato estival. Alors qu'il ne lui reste qu'une année d'engagement avec les Red Devils , La Pioche pourrait être vendu dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement, et ce, si elle ne prolonge pas très vite. Conscient de la situation contractuelle de Paul Pogba, le PSG serait en embuscade. Toutefois, l'arrivée de Lionel Messi à Paris aurait totalement chamboulé le feuilleton de Paul Pogba. Comme l'a indiqué ESPN , Manchester United afficherait sa confiance en interne depuis la signature de La Pulga à Paris. En effet, les Red Devils estimeraient qu'aucun club, pas même le PSG, n'aurait les ressources nécessaires pour recruter Paul Pogba cet été. Ainsi, Ole Gunnar Solskjaer se verrait conserver leur milieu de terrain français lors de ce mercato estival. Mais qu'en pense le principal concerné ?

L'arrivée de Paul Pogba au PSG bloqué par Lionel Messi ?

Toujours selon ESPN , Paul Pogba ne serait pas totalement contre l'idée de rester à Manchester United. Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer le placerait au centre de son projet, le champion du monde français serait prêt à rester au moins une saison supplémentaire chez les Red Devils . Malgré tout, le coach mancunien éprouverait toujours de grosses difficultés à convaincre Paul Pogba de prolonger son bail.

Manchester United s'active pour prolonger Paul Pogba