Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle une énorme opération !

Publié le 29 juin 2021 à 18h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi semble plus proche que jamais de s'engager avec le club de la capitale.

Priorité de Leonardo, Achraf Hakimi est proche de rejoindre le PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale et l'Inter sont tombés d'accord pour un transfert avoisinant les 65M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus. Interrogé à ce sujet, Alejandro Camaño, l'agent de l'international marocain, a d'ailleurs confirmé à demi-mots le départ de son joueur. « Peut-on dire qu'Hakimi est un nouveau joueur du PSG ? Non, non. Je pense que tu ne peux pas encore le dire. Nous parlons de tout. Hakimi regrette-t-il ses adieux à l'Inter ? Ceux qui quittent l'Inter sont toujours tristes », assure-t-il à FcInterNews .

Pour Hakimi, c'est imminent