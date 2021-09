Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà manqué le coche pour Paul Pogba…

Publié le 25 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs afin d’accueillir Paul Pogba libre de tout contrat l’été prochain, le milieu de terrain de Manchester United pourrait s’en aller retrouver la Juventus.

Avant que Lionel Messi ne débarque à l’approche de la mi-août, Paul Pogba était annoncé comme étant potentiellement la cinquième recrue estivale du PSG. Et alors que son contrat à Manchester United ne court que jusqu’en juin prochain, le PSG garderait espoir d’attirer le champion du monde tricolore lorsqu’il disposera du statut d’agent libre. Ce serait cependant sans compter sur son ancien club, à savoir la Juventus.

Un transfert à la Juventus cet hiver ?