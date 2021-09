Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a aidé Leonardo à boucler un énorme coup !

Publié le 25 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Recruté cet été pour environ 60M€, Achraf Hakimi reconnaît que Mauricio Pochettino a eu un rôle dans son choix.

Après plusieurs années à galérer au poste de latéral droit, le PSG a décidé de changer la donne cet été. En effet, Alessandro Florenzi, auteur d'une saison très poussive, n'a pas été conservé et Leonardo a frappé très fort en s'attachant les services d'Achraf Hakimi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à ce poste. Le PSG n'a pas hésité à lâcher quasiment 60M€ pour le recruter en provenance de l'Inter Milan. Et l'international marocain révèle que Mauricio Pochettino a également joué un rôle dans son arrivée.

«J'avais besoin d'un coach qui me donne sa confiance»