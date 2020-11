Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'un énorme duel avec Guardiola ?

Publié le 4 novembre 2020 à 1h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG et Manchester City étaient à la lutte pour le recrutement d'Ismaël Bennacer. Alors que le milieu algérien est finalement resté au Milan AC, Leonardo et Pep Guardiola seraient toujours sur ses traces.

Malgré la crise provoqué par le coronavirus, Leonardo voulait absolument renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, et notamment son milieu de terrain. Avant de boucler les signatures de Danilo Pereira et de Rafinha, le directeur sportif du PSG a tenté de recruter Ismaël Bennacer, sans succès. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a formulé deux offres au Milan AC pour le transfert de l'international algérien : une première de 30M€ et une seconde à hauteur de 40M€. Toutefois, les Rossoneri ont préféré recaler leur ancien dirigeant. Alors que Manchester City aurait également souhaité recruter Ismaël Bennacer cet été, on pourrait assister à un nouveau bras de fer entre le PSG de Leonardo et Pep Guardiola.

Leonardo et Guardiola n'auraient pas oublié Bennacer