Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une vraie carte à jouer pour Messi !

Publié le 10 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait bien être en mesure de recruter Lionel Messi cet été, compte tenu de sa situation contractuelle. Et ce serait le moment où jamais pour les retrouvailles entre l’Argentin et Neymar.

En fin de contrat en juin prochain du côté du FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible de plier bagage. La cause ? Le PSG toquerait à sa porte et l’inciterait à rallier la capitale en coulisse. D’ailleurs, Neymar plaiderait la cause du Paris Saint-Germain et de la vie à Paris selon L’Équipe . Le temps dira si les tentatives de Neymar permettront au PSG de s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Néanmoins, si Messi tenait à rejouer avec Neymar et à se battre pour les titres les plus prestigieux et particulièrement la Ligue des champions, il ne faudrait pas qu’il manque ce train.

Les retrouvailles entre Messi et Neymar ?