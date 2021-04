Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour ce joueur de Premier League !

Foot - Mercato - PSG

Désireux de s’attacher les services d’Hector Bellerin l’an dernier, le PSG pourrait avoir l’occasion de mettre la main sur le latéral droit d’Arsenal cet été.

Alors que Leonardo songe à lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Rome, cela n’empêcherait pas le directeur sportif du PSG de s’intéresser à d’autres latéraux pour renforcer le flanc droit de la défense en vue de la saison prochaine. En effet Colin Dagba et Thilo Kehrer peinent à s’imposer, et Leonardo aurait déjà quelques idées pour cet été. Le PSG s’intéresserait toujours à Hector Bellerin, sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, déjà ciblé l’année dernière. Alors que les Gunners n’avaient pas voulu lâcher leur joueur à cette époque, la donne aurait changé.

Comme l’explique Fabrizio Romano sur Twitter , il y aurait de fortes chances de voir Hector Bellerin partir cet été. Alors que le PSG s’était positionné il y a quelques mois, le journaliste indique Leonardo et les autres clubs ont désormais le champ libre, même si Arsenal n’aurait pas l’intention de brader son joueur.

