Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé une nouvelle solution pour Icardi !

Publié le 6 septembre 2021 à 1h15 par A.C.

Potentiellement barré par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver.

C’est l’un des joueurs du Paris Saint-Germain le plus souvent annoncés sur le départ. Pourtant, Mauro Icardi a décidé cet été de refuser plusieurs offres pour rester au PSG ! En Italie, on assure que la Juventus a poussé jusqu’au dernier jour du mercato pour avoir l’Argentin, qui a toujours été très apprécié par Massimiliano Allegri. Ce n’est pas tout, puisque le FC Barcelone aurait également fait une tentative, pour récupérer un joueur qui a claqué la porte du centre de formation en 2011, pour exploser en Serie A.

Milan n’aurait pas oublié Icardi