Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a deux offres pour Mauro Icardi !

Publié le 30 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Bien qu’il ait assuré il y a quelques semaines son engagement total envers le PSG, Mauro Icardi n’en demeure pas moins courtisé sur le marché et particulièrement de l’autre côté des Alpes où la Juventus aurait déjà dégainé.

Avec le recrutement de Lionel Messi et la concurrence imposée par Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, Mauro Icardi pourrait voir son rôle au sein de l’attaque parisienne considérablement diminuer au PSG cette saison, d’autant plus si Mbappé venait finalement à rester. De quoi enclencher diverses rumeurs autour de son avenir. Ces dernières semaines, l’ancien buteur de l’Inter a été annoncé de retour en Italie pour s’engager à la Roma de José Mourinho ou à la Juventus de Massimiliano Allegri. Mais l’Argentin s’est montré clair et déterminé à rester au PSG comme il l’a fait savoir sur son compte Instagram. « Cette saison, la prochaine et la prochaine ! Cela n’a jamais fait de doute ! Mon objectif, maintenant, c’est de continuer à gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Et apporter ma pierre à l’édifice avec des buts. ».

La Juve aurait proposé deux prêts au PSG pour Icardi !