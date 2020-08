Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout tenté avec ce défenseur de Ligue 1 !

Publié le 27 août 2020 à 4h45 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva au PSG, Leonardo était visiblement à fond sur ce défenseur de Ligue 1.

Entre le PSG et Thiago Silva, cela semble désormais bien fini. Alors que certains auraient aimé le voir prolonger, Leonardo en a décidé autrement et le Brésilien semble désormais en partance pour Chelsea. Il va désormais falloir tourner la page Thiago Silva au sein du club de la capitale et cela fait plusieurs semaines que le directeur sportif parisien s’active pour cela. L’objectif est de trouver un nouveau défenseur central pour pallier la perte du joueur de 35 ans. Si l’heureux élu reste encore à identifier, Leonardo avait entamé certains manoeuvres pour arriver à ses fins.

Leonardo voulait Gabriel !