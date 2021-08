Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup à 50M€ !

Publié le 3 août 2021 à 20h15 par A.C.

Très actif en ce mercato estival, Leonardo aurait bien tenté d’attirer Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain.

Le dossier Kalidou Koulibaly est l’un des grands serpents de mer du Paris Saint-Germain. Souvent lié au club, mais jamais arrivé. Cette fois, la situation est toutefois différente ! Sans Ligue des Champions, le Napoli a besoin de vendre au moins un gros nom et Koulibaly serait le parfait candidat. En Italie on assure que le PSG serait toujours intéressé, mais en Espagne on aurait également eu vent des besoins napolitains, surtout du côté du Real Madrid. Revenu cet été, Carlo Ancelotti aimerait beaucoup retrouver le Sénégalais, qui pourrait notamment pallier le départ de Sergio Ramos.

Ramadani a présenté une offre du PSG au Napoli