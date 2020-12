Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà pris une grosse décision pour Paul Pogba !

Publié le 31 décembre 2020 à 9h00 par T.M.

A l’instar de la Juventus et du Real Madrid, le PSG est régulièrement annoncé comme une possible destination pour Paul Pogba. Pourrait-on s’attendre à une arrivée du joueur de Manchester United cet hiver ? Réponse.

Revenu à Manchester United en 2016, Paul Pogba devrait prochainement refaire ses valises. En effet, actuellement, le Français traverse une période très compliquée, se retrouvant souvent mis sur le banc de touche par Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui devrait vraisemblablement se terminer par un divorce comme l’avait clairement fait savoir Mino Raiola. Dernièrement, l’agent de Pogba avait lâché une bombe sur son avenir, assurant : « Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d’air ».

Le PSG a d’autres priorités