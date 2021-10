Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision radicale pour Xavi Simons !

Publié le 19 octobre 2021 à 20h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons a été écarté du groupe professionnel tant que les discussions pour sa prolongation ne se décante pas.

Arrivé durant l'été 2019, Xavi Simons était présenté comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Cependant, depuis son arrivée, le milieu de terrain néerlandais évolue essentiellement avec les U19 du PSG puisqu'il ne compte que deux apparitions avec l'équipe professionnelle, en février dernier contre Caen en Coupe de France, puis en avril dernier contre Strasbourg en Ligue 1. Par conséquent, la situation ne lui convient pas entièrement d'autant plus que son contrat prend fin en juin prochain au PSG.

Xavi Simons écarté du groupe