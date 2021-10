Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça sur la prolongation d'Ansu Fati !

Publié le 19 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'agent d'Ansu Fati aurait trouvé un accord total avec le FC Barcelone. Une information confirmée par un membre du club catalan.

Après avoir annoncé la prolongation de Pedri, le FC Barcelone aurait bouclé un autre dossier. Selon les informations de Sport , Ansu Fati va prolonger son contrat avec son club formateur. Les deux parties sont parvenues à trouver un accord total. L’attaquant espagnol devrait étirer son bail jusqu’en 2027 et voir sa clause libératoire atteindre les 1 milliard d’euros. Le FC Barcelone espère officialiser cette signature avant la rencontre de championnat face au Real Madrid ce dimanche.

« C'est un contrat juste et bon pour le club et le joueur »