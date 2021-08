Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a presque touché au but avec Icardi !

Publié le 24 août 2021 à 1h15 par A.C.

Vraisemblablement poussé vers la sortie par Leonardo, Mauro Icardi aurait bien pu quitter le Paris Saint-Germain.

Déjà avant l’arrivée de Lionel Messi et l’embouteillage en attaque, Mauro Icardi était annoncé proche d’un départ du Paris Saint-Germain. Peu apprécié par Leonardo, visiblement pas compatible avec Kylian Mbappé et Neymar, l’attaquant s’est encore plus approché de la porte de sortie avec le recrutement du sextuple Ballon d’Or, avec qui il entretiendrait des relations compliquées. Sky Sport Italia a d’ailleurs récemment annoncé que le PSG serait prêt à le laisser filer pour 35M€, mais la blessure d’Icardi face à Brest (2-4) a forcément tout remis en question.

Icardi a été proche de la Juventus cet été