Mercato - PSG : Leonardo a la solution pour régler plusieurs dossiers sensibles !

Publié le 19 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de plusieurs jeunes titis du PSG s’avère encore incertain, Leonardo entend bien leur offrir du temps de jeu pour les convaincre une fois que le titre en Ligue 1 sera assuré.

Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu… Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, ces jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG sont considérés comme des éléments très prometteurs et qui pourraient symboliser l’avenir du club de la capitale. Pourtant, pour beaucoup, ils pourraient être amenés à quitter le PSG en fin de saison en raison de leur temps de jeu en équipe première qu’ils jugent insuffisant, mais Leonardo a peut-être trouvé la solution à ce problème.

Les jeunes du PSG vont avoir leur chance !