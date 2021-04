Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du pain sur la planche pour le remplaçant de Navas…

Publié le 18 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Hugo Lloris serait l’une des pistes activées par la direction du PSG dans le cadre de la succession de Keylor Navas. Le portier de Tottenham a tenu à faire un point sur sa situation.

En atteste l’intérêt toujours existant de Leonardo pour Gianluigi Donnarumma, sous contrat avec le Milan AC jusqu’à la fin de la saison, le PSG semble bel et bien être en quête d’un nouveau portier afin de concurrencer et qui sait, de succéder à terme à Keylor Navas dans les buts parisiens. Cependant, Donnarumma ne serait pas l’unique piste activée par la direction sportive du PSG et l’option Hugo Lloris serait également prise en considération et pourrait prendre de l’ampleur assez rapidement selon le journaliste d’Eurosport UK, Dean Jones. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident ». Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé. Hugo Lloris a tenu à calmer tout le monde en rappelant qu’il était sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2022.

« J’ai la confiance de mon entraîneur »