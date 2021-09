Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà du pain sur la planche pour sa prochaine recrue !

Publié le 20 septembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux renforts à moindre coût pour le PSG, Leonardo songe plus que jamais à recruter Franck Kessié, qui arrivera en fin de contrat au Milan AC l’été prochain. Mais ce dossier ne s’annonce pas aussi simple que prévu pour le directeur sportif parisien…

C’est un fait, ce mercato estival 2021 a été particulièrement agité pour le PSG dans les sens des arrivées, et Leonardo s’est même offert le luxe de boucler plusieurs recrues de premier choix sans verser d’indemnité de transfert comme ce fut le cas pour Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi. Un procédé qui est de bon pour les finances du club de la capitale, surtout en cette période assez compliquée sur le plan économique. Et c’est pourquoi Leonardo envisage d’opérer des coups du même genre pour l’été prochain au PSG, avec un dossier déjà activé du côté du Milan AC…

Le PSG cible Kessié, mais…

Depuis maintenant plusieurs semaines, il est question d’un vif intérêt du PSG pour Franck Kessié (24 ans), le milieu de terrain ivoirien du Milan AC dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Mais le club rossonero ne semble pas pour autant disposé à laisser partir son joueur aussi facilement comme l’a indiqué Paolo Maldini, le directeur technique du Milan AC, dans un entretien accordé à DAZN dimanche : « Est-ce que j’ai plus parler avec Klopp qu’avec l’agent de Kessié ? J’ai parlé plus avec Klopp (…) Cela fait un an et demi que l’on discute avec son agent. Nous avons eu plusieurs rencontres et nous aurons d’autres opportunités à l’avenir », a confié Maldini, qui semble donc déterminé à essayer de prolonger Franck Kessié afin d’éviter un départ libre en fin de saison au PSG comme ce fut le cas pour Gianluigi Donnarumma cet été. Mais Leonardo doit également affronter une autre menace…

Barcelone entre en piste pour Kessié !

Comme l’a révélé Mundo Deportivo ce lundi, le FC Barcelone aurait également des vues sur Franck Kessié et entre donc dans la danse pour le milieu de terrain ivoirien. Le Barça, très intéressé par le profil de Paul Pogba, aurait déjà conscience que la concurrence sera beaucoup trop rude pour le milieu de terrain français de Manchester United l’été prochain, et semble donc se rabattre sur le profil de Kessié. Entre la position du Milan AC et l’intérêt du FC Barcelone, le PSG va donc devoir mettre les bouchées doubles s’il souhaite pouvoir recruter gratuitement l’international ivoirien en fin de saison…