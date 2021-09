Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce nouveau coup à la Donnarumma !

Publié le 19 septembre 2021 à 21h15 par A.C.

Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, s’est exprimé au sujet de la situation de Franck Kessié.

C’est un nouveau renfort à 0€ qui pourrait se concrétiser pour Leonardo ! Après Gianluigi Donnarumma, arrivé en fin de contrat au Paris Saint-Germain, c’est un deuxième joueur de l’AC Milan qui serait suivi par le directeur sportif parisien. Il s’agirait de Franck Kessié, dont les demandes salariales seraient actuellement beaucoup trop importantes pour les Milanais. A l’image de Donnarumma, les Rossoneri ne souhaiteraient pas mettre en péril l’équilibre économique du club pour un seul joueur et à en croire les dernières indiscrétions en provenance d’Italie, Kessié se rapprocherait d’un départ à la fin de son contrat.

« Cela fait un an et demi que l’on discute avec son agent »