Mercato - ASSE : Des transferts déjà programmés cet hiver ?

Publié le 20 septembre 2021 à 10h45 par La rédaction

En difficulté sur et en dehors du terrain, l’ASSE devra impérativement se renforcer en janvier mais les dirigeants stéphanois n’ont pas d’argent. Une vente du club rapide permettrait au club de son montrer actif sur le marché.

Les 5 premières rencontres de championnat de l’ASSE ont montré de nombreuses insuffisances au sein de son effectif. Que ce soit sur le plan défensif (11 buts encaissés) ou en ce qui concerne les options offensives offertes à Claude Puel. Wahbi Khazri est pour l’instant l’arbre qui cache la forêt. Inactif sur le mercato cet été dans le sens des arrivées mis à part l’arrivée en prêt d’Ignacio Ramirez, l'ASSE pourrait passer à l'action en janvier.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer dans l’incapacité d’injecter de l’argent