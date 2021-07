Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé une offre de 30M€ !

Publié le 23 juillet 2021 à 23h45 par A.C.

Après Sergio Ramos, Leonardo semble déterminé à attirer un nouveau défenseur au PSG, avec Kalidou Koulibaly.

Cela fait des années que Kalidou Koulibaly est lié à une possible arrivée au Paris Saint-Germain. Pourtant, cet été pourrait bien être le bon. Le Napoli semble en effet être obligé de vendre un ou plusieurs cadres sans la Ligue des Champions et Koulibaly en ferait partie. Foot Mercato a ainsi dévoilé tout récemment que Leonardo serait en contact direct avec l’entourage de Sénégalais, dont le contrat avec le Napoli se termine en juin 2023. Au PSG, il pourrait former un trio incroyable aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos, dans le nouveau dispositif que souhaiterait mettre en place Mauricio Pochettino.

Le PSG et United se heurtent au Napoli