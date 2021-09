Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un coup inattendu en Ligue 1 !

Publié le 13 septembre 2021 à 22h45 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé très fort à l’occasion du mercato. Alors que les recrues ont été nombreuses, Leonardo avait activé plusieurs dossiers, certains plus étonnants que d’autres.

Pour remporter enfin la Ligue des Champions, le PSG s’est donné les moyens de ses ambitions. Pour cela, cet été, Leonardo s’est démené pour étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino avec de nombreuses recrues et pas des moindres à l’instar de Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma, Messi et Nuno Mendes. Mais la liste aurait pu être encore plus longue. En effet, au milieu de terrain, le PSG aurait bien aimé attirer un autre joueur. Celui-ci aurait pu être Paul Pogba, finalement resté à Manchester United, Eduardo Camavinga, transféré au Real Madrid, … ou bien Romain Faivre, toujours à Brest.

Leonardo était à l’affût !