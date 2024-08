Mercato - PSG : L'entraîneur vend la mèche pour cet attaquant ?

Jean de Teyssière

Le PSG n’a pas réalisé un mercato XXL cet été, avec seulement quatre nouveaux joueurs. Joao Neves, Matvey Safonov, Désiré Doué et Willan Pacho ont rejoint les rangs parisiens mais en cette fin de mercato, tout pourrait s’accélérer. Concernant Jadon Sancho, le PSG ne devrait pas réussir à le recruter, l’international anglais partant vraisemblablement pour Chelsea.

Le mercato se termine ce vendredi à 23h. Le PSG cherche toujours une piste offensive et le nom de Jadon Sancho revient régulièrement. L'international anglais revient d'une année de prêt au Borussia Dortmund, qui s'était plutôt bien passée, mais il ne semble pas vouloir rester à Manchester United. Plusieurs clubs sont sur le dossier, comme le PSG, la Juventus ou encore Chelsea. A quelques heures de la fin du mercato, tout pourrait se décanter rapidement, en la défaveur du PSG…

Ten Hag veut conserver Jadon Sancho

En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a été interrogé sur l’avenir de Jadon Sancho, qui semble déterminé à quitter le club mancunien : « C'est un joueur de notre équipe et nous sommes satisfaits de lui. Nous avons besoin d'un bon groupe, nous avons besoin de profondeur. Nous devons jouer beaucoup de matches jusqu'en janvier. Après la trêve, nous jouerons tous les trois jours, nous avons donc besoin d'options. » Mais entre ce qui se dit et ce qu'il se passe, il y a souvent un monde d'écart...

Chelsea proche d’un accord pour Sancho ?

Ces dernières heures, le journaliste de The Athletic, David Ornstein, révèle que Chelsea et Manchester United devraient rapidement se mettre d’accord sur Jadon Sancho. L’attaquant mancunien rejoindrait probablement le club londonien sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. La Juventus Turin et le PSG semblent désormais hors course, mais tout peut vite évoluer dans le mercato, surtout à quelques heures de la fin.