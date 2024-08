Mercato : L’OM rend déjà son verdict dans la dernière ligne droite !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille s’est constamment montré actif depuis le coup d’envoi du mercato estival. Onze renforts ont été enregistrés à l’instant T et à une poignée d’heures de la fermeture du mercato. Dans le sens des départs, le club phocéen n’a pas pu mener à bien l’ensemble des opérations souhaitées, mais Roberto De Zerbi est tout de même comblé.

Il reste encore quelques heures avant 23h59, moment où le rideau tombera sur le mercato en France. Toutefois, Roberto De Zerbi a déjà fait son bilan de la fenêtre des transferts menée par l’Olympique de Marseille. Avec onze recrues et quelques départs bien que d’autres soient toujours attendus en ces ultimes instants critiques, le coach de l’OM s’est dit grandement satisfait lors de son passage en conférence de presse à l’aube du déplacement de ses hommes au Stadium de Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

«Il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais le club a fait un gros travail»

« Je peux dire qu'aujourd'hui je suis content de l'effectif, il faut voir ce qu'on peut encore faire, mais le club a fait un gros travail, on a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir, donc ça a rendu un peu plus dur le mercato au niveau des recrutements. Mais honnêtement, je pense que le club a vraiment fait un bon travail ». a argumenté Roberto De Zerbi qui souhaite cependant ne pas tirer de conclusions hâtives, mais plutôt se projeter dans le temps en adéquation avec le projet de l’OM sur le long terme.

«Il faudra voir dans les prochaines sessions, puisque l'OM a lancé un plan pour le futur»

« Après, évidemment, moi j'aime être honnête. Je veux toujours vous dire la vérité. Donc je pense qu'avec les difficultés qu'on a eues sur ce mercato avec les départs, je pense qu'on a quand même fait un mercato important, après il faudra voir dans les prochaines sessions, puisque l'OM a lancé un plan pour le futur, a démarré un projet et je vous l'avais déjà dit, pour bien faire, ça prend du temps, on ne peut pas penser tout résoudre en une seule fenêtre de mercato ». Le message est passé, l’OM ne pouvait pas « tout résoudre » en un simple mercato. Mais le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et conseiller sportif de l'OM, peut être fier de son travail d’après les propos de l’entraîneur Roberto De Zerbi.