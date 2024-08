Arabie Saoudite, salaire... Un indésirable du PSG refuse son transfert

Axel Cornic

Arrivé il y a tout juste un an à la fin de son contrat avec l’Inter, Milan Skriniar serait déjà poussé vers la sortie. Luis Enrique ne semble en effet pas du tout fan de son profil et préférerait plutôt aller chercher Tomas Araujo du côté de Benfica. Mais le temps manque et le défenseur slovaque ne semble pas vraiment pressé de quitter le Paris Saint-Germain.

C’est déjà fini ? Appelé à devenir le nouveau taulier de la défense, Milan Skriniar n’aura réussi à convaincre que très peu de monde. Luis Enrique en premier, qui n’a pas hésité à l’écarter dès l’arrivées d’autres options au PSG comme Lucas Beraldo lors du dernier mercato hivernal.

Mercato - PSG : Un départ imminent se confirme à Paris ! https://t.co/QBBRlYEgjA pic.twitter.com/p2NliY2Lh9 — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Ça coince pour Skriniar

Dès la fin de saison, Skriniar aurait ainsi été invité à se trouver un nouveau club, mais ce dossier ne s’annonce pas simple du tout. D’après Le Parisien, ce serait carrément mission impossible pour le PSG, qui pourrait donc devoir réintégrer un joueur qui pour le moment n’a pas joué la moindre minute en deux journées de Ligue 1.

Il refuse l’offre d’Al Nassr

L’Arabie Saoudite, ou le mercato ferme le 2 septembre prochain, semblait pouvoir être la dernière solution pour le PSG. Mais ce vendredi, Duncan Castle nous apprend que Milan Skriniar aurait écarté cette option, refusant l’offre d’Al Nassr. A en croire le journaliste britannique, cela serait notamment lié à un salaire pas à la hauteur de ses attentes.