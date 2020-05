Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Mino Raiola sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 20 mai 2020 à 18h15 par T.M.

Après le Real Madrid, voilà que le PSG ferait désormais les yeux doux à Erling Braut Haaland. Toutefois, l’avenir du Norvégien devrait bien continuer à s’écrire avec le Borussia Dortmund.

A 19 ans, Erling Braut Haaland est la nouvelle coqueluche du football européen. Depuis le début de la saison, le Norvégien affole les compteurs et voit les projecteurs être braqués sur lui. Ainsi, après avoir impressionné avec Salzbourg, l’attaquant a filé au Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal. Et malgré ce changement, Haaland a continué sur sa lancée. De quoi interpeller les plus grands cadors européens. Ainsi, avec Kylian Mbappé, le protégé de Lucien Favre est l’autre rêve du Real Madrid, mais voilà que depuis ce mercredi, le PSG ferait aussi partie des prétendants. Se préparant à un possible départ du joyau français, Leonardo se serait donc positionné sur Erling Braut Haaland.

« Je ne pense pas qu’il quitter Dortmund cet été »