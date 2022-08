Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour le transfert de Navas

Alors que Fabian Ruiz est parti pour signer au PSG, Keylor Navas devrait faire le chemin inverse et s'engager en faveur du Napoli. En effet, si le transfert du Costaricien chez les Azzurri serait encore loin d'être bouclé, il devrait tout de même se concrétiser d'ici la fermeture du marché estival.

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha et de Renato Sanches au milieu de terrain, Luis Campos serait sur le point d'officialiser une nouvelle arrivée à ce poste. Insatiable, le conseiller football du PSG devrait annoncer la signature de Fabian Ruiz très prochainement.

🚨Fabian Ruiz to PSG is very close. It’s actually only the Keylor Navas component that’s holding up the transfer. Told lots of different structures being discussed (both separate deals and linked). But expectation is Navas will end up at Napoli. This also means Kepa won’t join.