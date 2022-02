Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est déjà tombé pour ce gros coup estival de Leonardo !

Publié le 10 février 2022 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans le viseur du PSG et d'autres écuries européennes. Et heureusement pour le club de la capitale, l'international ivoirien serait déjà assuré de ne pas porter les couleurs rossonere la saison prochaine.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Gianluigi Donnarumma pour 0€. En effet, Leonardo a profité de la fin du contrat du portier italien pour le recruter librement et gratuitement. Comme l'a expliqué Gianluigi Donnarumma ce mercredi à la Gazzetta dello Sport , le Milan AC lui avait annoncé qu'il tenait son successeur avant de le laisser filer. « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Disons en bref que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but. Donc c'est la fin de tout ça » , a confié l'actuel portier du PSG. Alors que Franck Kessie sera également en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale serait en embuscade pour réussir un nouveau coup XXL à 0€. Mais est-ce que le Milan AC dénichera l'héritier de Franck Kessie en amont cette fois ?

«Nous sommes sûrs qu'il ne jouera pas pour Milan la saison prochaine»