Mercato - PSG : Le vent tourne pour ce transfert de Luis Campos

Gianluca Scamacca pourrait filer entre les doigts de Luis Campos. Certes, le conseiller football du PSG ferait de son recrutement un dossier chaud. Néanmoins, le Paris Saint-Germain refuserait de s’aligner sur les 50M€ demandés par Sassuolo lorsque West Ham mènerait des discussions positives avec le club italien.

Depuis quelques jours, le feuilleton Gianluca Scamacca semble avoir atteint une impasse. Pourtant, Le Parisien affirmait dernièrement que Scamacca était une piste chaude activée par le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos. Cependant, depuis l’arrivée d’Hugo Ekitike, autre dossier chaud du Portugais, il n’y a pas de nouveaux mouvements à signaler pour le transfert de Scamacca.

La cause ? D’après la tendance circulant dans la presse, le PSG ne serait pas enclin à l’idée de s’aligner sur les 50M€ réclamés par la direction de Sassuolo pour le transfert de l’international italien. De quoi permettre à West Ham d’en parallèle, prendre les devants dans la course à la signature de Gianluca Scamacca.

BREAKING: West Ham United have made an official bid for Sassuolo striker Gianluca Scamacca. pic.twitter.com/hM3Q4lxlpB