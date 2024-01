Mercato - PSG : Le transfert d’une star relancé par Guardiola ?

Thomas Bourseau

Pep Guardiola est l’un des entraîneurs les plus influents du football européen. Et grâce à son aura et sa philosophie de jeu, Guardiola a pu attirer certains joueurs à Manchester City. Quid de Joshua Kimmich ? Annoncé du côté du PSG, le milieu défensif du Bayern Munich serait une piste prioritaire de Manchester City.

Et si Joshua Kimmich était la première star de l’année 2024 recrutée par le PSG ? Lundi, L’Équipe et RMC Sport ont fait part d’une volonté du Paris Saint-Germain d’attirer le milieu de terrain défensif et latéral droit au PSG et notamment dans le cadre de l’opération Nordi Mukiele avec le Bayern Munich.

Pas de départ de Kimmich cet hiver, Manchester City fait irruption pour l’été prochain

Cependant, Sky Deutschland a révélé mardi que Joshua Kimmich n’avait nullement l’intention de quitter Munich en pleine saison. Et pour l’été prochain ? Le PSG pourrait avoir sa chance, mais d’après les informations du journaliste Graeme Bailey, Manchester City devrait tenter sa chance. L’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola ferait même de Joshua Kimmich une piste prioritaire dans ce secteur de jeu.

Mercato - PSG : Il veut partir, un transfert prend forme ? https://t.co/xikI0yhuCH pic.twitter.com/lsTefZItIs — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Kimmich au PSG ? «C’est bidon» selon Riolo