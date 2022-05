Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Pogba au PSG sur le point de capoter ?

Publié le 17 mai 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Certes, Leonardo semblerait bien avancé pour ce qui est du recrutement de Paul Pogba au PSG. Néanmoins, la Juventus n’aurait certainement pas baissé les bras pour mettre la main sur son ancien joueur en partance de Manchester United. D’ailleurs, une proposition de contrat aurait été soumise au clan Pogba.

Et si le premier gros coup du PSG sur le marché estival des transferts se nommait Paul Pogba ? Contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, une prolongation chez les Red Devils ne serait plus d’actualité. Lors du dernier rassemblement avec l’Équipe de France en mars dernier, Pogba affirmait à Téléfoot que la décision pour son avenir pourrait éventuellement n’intervenir qu’en plein milieu du mercato estival. Téléfoot assurait en outre que le PSG était dans la course pour accueillir Pogba, au même titre que la Juventus alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur le dossier Pogba en parallèle de celui d’Aurélien Tchouaméni. Il a dernièrement été question d’un intérêt considérable du PSG avec une offre de contrat déjà préparée en coulisse. Néanmoins, comme RMC Sport l’a dernièrement fait savoir, le Paris Saint-Germain serait tout simplement bloqué dans son recrutement puisqu’il faudrait que le club de la capitale puisse déjà prendre les décisions primordiales sur sa politique sportive, sur les acteurs présents la saison prochaine que ce soit le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Mauricio Pochettino, tout en dégraissant l’effectif de l’équipe première. De quoi permettre à la Juventus de profiter de cette occasion et de passer tranquillement à l’action en coulisse.

La Juve négocie un deal avec le PSG…

Selon les informations divulguées par Alfredo Pedulla, le plan initial de la Juventus serait de fourguer Moise Kean au PSG, où il est passé l’espace d’une saison en prêt lors de l’exercice précédent grâce à un éventuel échange de joueurs dans lequel Leandro Paredes, qui ne ferait plus l’unanimité à Paris, ferait partie intégrante. Et seulement à ce moment-là, la Juventus lancerait concrètement l’opération pour le recrutement de Paul Pogba qui devrait bénéficier de son statut d’agent libre. D’ailleurs, Pogba prévoirait d’attendre et de bien étudier chacune des offres qu’il recevra avant de définitivement trancher. De quoi permettre à la Juventus de tranquillement préparer son mercato d’été.

