Mercato - PSG : Le transfert de Paredes peut basculer à tout moment

Publié le 7 août 2022

Entré en jeu ce samedi lors de la victoire face à Clermont (5-0) et auteur de la passe décisive pour le deuxième but incroyable de Lionel Messi, Leandro Paredes reste un joueur sur le départ. Le milieu du Paris Saint-Germain aurait déjà un accord pour rejoindre la Juventus, qui pourrait toutefois le planter pour se ruer vers un tout jeune espoir italien.

Il va y avoir un gros embouteillage au milieu du terrain ! Alors que Renato Sanches a débarqué tout récemment, un autre joueur pourrait venir renforcer l'entrejeu du PSG, avec Fabian Ruiz. Les médias italiens ont en effet allumé la mèche ce dimanche matin, parlant d’un transfert imminent du milieu du Napoli, pour un montant oscillant entre les 25 et 30M€. Le joueur devrait lui toucher 5M€ net par an à en croire les révélations de Foot Mercato et rejoindre donc un noyau assez clair formé par Marco Verratti, Vitinha et Renato Sanches. Mais qu’en est-il des autres ? Georginio Wijnaldum parti à l’AS Roma, il reste Danilo Pereira, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Leandro Paredes, qui a à la différence des autres a déjà joué cette saison en Ligue 1.

Allegri calme les choses sur le mercato

Ces dernières semaines, le nom de l’Argentin a surtout été lié à la Juventus, où Massimiliano Allegri est l’un de ses grands fans. Le coach bianconero a toutefois jeté un grand froid sur le mercato ce dimanche, en marge du match amical face à l’Atlético de Madrid (4-0). « Qui va arriver ? En ce moment, il faut travailler avec les éléments à disposition et je pense qu’on a déjà tout ce qu’il faut pour débuter la Serie A » a déclaré le coach de la Juve, d’après des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport . « Le problème n’est pas le mercato, mais l’attitude. Il faut rapidement changer, être plus méchants. Des joueurs des autres clubs je ne parle pas ».

Paredes reste un joueur trop cher

Les dernières indiscrétions provenant d’Italie ne poussent pas vraiment à l’optimisme pour le transfert de Leandro Paredes. Récemment, Tuttosport parlait d’un Paris Saint-Germain beaucoup trop gourmand, qui aurait récemment baissé ses demandes de 25 à 20M€. Ça reste beaucoup trop important pour la Juventus, qui ne voudrait qu’un prêt sec d’un an pour le milieu argentin, même si elle semble disposée à payer l’intégralité de son salaire. Tout tournerait autour de l’avenir d’Arthur, qui pourrait rejoindre le FC Valence et donc libérer une place pour Paredes... même si à Turin on commence à étudier d’autres pistes.

