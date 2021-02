Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Lionel Messi de plus en plus simple à boucler ?

Publié le 23 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure sur les tablettes du PSG. Et une journaliste brésilienne estime que l’option parisienne serait forcément meilleure pour le mental de l’attaquant argentin…

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone dans seulement quelques mois ? La star argentine affole déjà les coulisses du marché des transferts, et le PSG est notamment positionné pour tenter de le récupérer libre en fin de saison. Un dossier qui s’avère particulièrement compliqué pour Leonardo, notamment sur le plan financier, mais la célèbre journaliste brésilienne Isabela Pagliari a indiqué sur Europe 1 que le PSG avait des arguments très solides pour recruter Messi, et notamment l’ambiance de son vestiaire.

« Pour lui au PSG, ça peut être une ambiance de fou »