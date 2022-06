Mercato - PSG : Le transfert de cette cible de Campos dicté par... Lewandowski ?

Foot - Mercato - PSG

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims cette saison, Hugo Ekitike aurait tapé dans l'oeil du PSG. Tout juste arrivé à Paris, Luis Campos serait prêt à attirer le crack de 20 ans vers Paris cet été. Toutefois, ce transfert pourrait être plombé par Robert Lewandowski. Une autre piste offensive du nouveau conseiller football du PSG.

Lors de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike a fait forte impression au Stade de Reims. Ce qui n'a pas échappé au PSG de Luis Campos. En effet, le nouveau conseiller football parisien verrait d'un bon oeil l'idée de recruter le crack de 20 ans lors de ce mercato estival. Toutefois, Luis Campos pourrait voir ce dossier être anéanti par Robert Lewandowski, qui figurerait également sur ses tablettes.

Hugo Ekitike is high on #Bayern’s list should the club opt to sell Lewandowski to #Barca. The Stade Reims forward had a deal in place with Newcastle for weeks but was reluctant to sign at the end. The 20-year-old is considered a big talent only doubt is his fitness issues. 🇫🇷 pic.twitter.com/ps3OKJ3sFD