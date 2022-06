Mercato - PSG : Une nouvelle offre est dégainée pour le transfert de Frenkie de Jong

Foot - Mercato - PSG

Alors que le FC Barcelone aimerait s’en débarrasser pour remettre ses finances dans le vert, Frenkie De Jong intéresse depuis plusieurs semaines le PSG. Malheureusement pour les Parisiens, un autre cador européen a pris les devants pour s’octroyer les services du milieu de terrain, à savoir Manchester United, avec une nouvelle offre de transfert en préparation.

Après la prolongation de Kylian Mbappé puis l’option d’achat de Nuno Mendes levée, le marché des transferts du Paris Saint Germain risque bien de s’emballer dans les semaines à venir. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale a ciblé plusieurs profils, dont celui de Frenkie De Jong, sous contrat jusqu’en juin 2026 au FC Barcelone. Cependant, l’opération s’annonce compliquée pour le PSG, puisqu’un autre cador européen mène la danse des négociations : Manchester United.

Frenkie de Jong deal. Manchester United are always in direct contact with Barça. The verbal proposal now discussed between clubs is around €65m guaranteed fee, after €60m plus add-ons opening bid rejected. 🚨🇳🇱 #MUFCThere are still no changes on player and agents side. pic.twitter.com/RMt3xdIn95