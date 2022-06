Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Frenkie de Jong plombé par une star de Guardiola ? La réponse

Publié le 19 juin 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos songerait à recruter Frenkie de Jong. Toutefois, Manchester City serait également sur les traces du milieu de terrain du FC Barcelone. Et alors que Xavi aimerait s'offrir les services de Bernardo Silva, Pep Guardiola pourrait avoir un gros coup à jouer avec Frenkie de Jong. Mais heureusement pour le PSG, le Barça de Xavi n'envisagerait pas vraiment de boucler un échange entre son numéro 21 et Bernardo Silva.

Pour remplacer Leonardo, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a choisi de faire confiance à Luis Campos. Toutefois, le dirigeant portugais endosse le rôle de conseiller football au PSG, et non de directeur sportif. Et alors que le mercato estival a ouvert ses portes, Luis Campos aimerait renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, il aurait identifié le profil de Frenkie de Jong, qui pourrait être vendu par le FC Barcelone cet été, car Xavi aurait besoin de renflouer ses caisses pour pouvoir recruter. Et alors que Manchester City serait également sur les traces du Néerlandais, le PSG a reçu une bonne nouvelle ce dimanche après-midi sur ce dossier.

Aucune discussion pour échanger Frenkie de Jong et Bernardo Silva ?