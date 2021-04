Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible constat de Riolo sur l’opération Neymar !

Publié le 6 avril 2021 à 7h15 par A.C.

Daniel Riolo a critiqué le comportement de Neymar, expliquant notamment que le Brésilien pourrait devenir un poids pour le Paris Saint-Germain.

Avec le grand rendez-vous de Ligue des Champions en approche, Neymar était très attendu face au LOSC. De retour après une longue absence due à un problème aux adducteurs, la star du Paris Saint-Germain devait aider son équipe à remonter la peinte en Ligue 1, face à un adversaire direct. Le scénario a toutefois viré à la catastrophe. Neymar a en effet montré un visage très décevant, se faisant même expulser pour un geste d’humeur en fin de match. Assez logiquement, il s’est attiré les foudres de la plupart des observateurs...

« Neymar va devenir un problème pour le PSG »