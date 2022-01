Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tapis rouge est déroulé pour Neymar !

Publié le 16 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Star incontestée du football brésilien, Neymar a dernièrement prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025. Cependant, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a ouvert la porte à un retour à Santos. Une éventualité qui semble plaire au président de Santos.

Depuis 2013 et son arrivée au FC Barcelone qui a précédé son transfert au PSG quatre ans plus tard en 2017, Neymar a quitté ses terres brésiliennes et le club où tout a commencé pour lui : Santos. Cependant, et bien qu’il soit loin de ses racines, le numéro 10 du PSG est prêt à terme à faire son grand retour au sein du club auriverde. C’est du moins le discours que Neymar a tenu à l’occasion d’un live Twitch. « Je veux vraiment jouer à nouveau pour Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est jouer dans le village. Mon Dieu du ciel, quel stade merveilleux ! ».

Le président de Santos ouvre grand la porte à la venue de Neymar