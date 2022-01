Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut y croire pour Mbappé !

Publié le 16 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien finir par prolonger au PSG comme l'explique le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

L'avenir de Kylian Mbappé est clairement le dossier brûlant du PSG. Et pour cause, après avoir refusé des offres du Real Madrid allant de 160 à 200M€, le club parisien s'expose désormais à un départ libre de son attaquant en fin de saison, compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Cependant, selon les informations de Téléfoot , les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé auraient repris et tourneraient autour d'un prolongation de courte durée. Une tendance confirmée par Dominique Séverac, journaliste du Parisien .

Mbappé négocie un contrat court avec le PSG