Mercato - PSG : Le sale coup de Kolo Muani !

Amadou Diawara

Alors que la Juventus voudrait rapatrier Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival, le PSG jouerait la montre, espérant voir un club de Premier League formuler une offre supérieure à 50M€ d'ici la fin du mercato estival. Toutefois, l'attaquant de 26 ans n'aurait d'yeux que pour la Vieille Dame, ayant donné sa parole aux Bianconeri.

Après un prêt de six mois à la Juventus, Randal Kolo Muani a fait son retour au PSG. Toutefois, l'international français ne va pas rester longtemps à Paris. Alors qu'il n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par la direction du PSG.

Le PSG espère vendre Kolo Muani en Angleterre Alarmé par la situation de Randal Kolo Muani, la Juventus serait déterminée à le rapatrier lors de ce mercato estival. D'ailleurs, la Vieille Dame souhaiterait boucler la signature de l'attaquant de 26 ans avant le 13 aout, comme révélé par Il Corriere dello Sport. Toutefois, le PSG ne l'entendrait pas de cette oreille.