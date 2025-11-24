Mercato - PSG : Le retour d’un buteur est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté sans option d’achat à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani devra quoi qu’il arrive repasser par Paris l’été prochain, mais il va retrouver le PSG un peu plus tôt. Les Spurs se déplacent au Parc des Princes mercredi en Ligue des champions et l’attaquant âgé de 26 ans pourra disputer cette rencontre, bien qu’il soit sous contrat avec le club de la capitale.

Après avoir concédé sa première défaite de la saison en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2) avant la trêve internationale, le PSG reçoit Tottenham mercredi, pour le compte de la cinquième journée. Une rencontre particulière pour Randal Kolo Muani, qui va faire son retour au Parc des Princes.

Kolo Muani encore sous contrat avec le PSG D’autant plus que l’international français (31 sélections) est toujours sous contrat, jusqu’en juin 2028, avec le PSG. C’est dans le cadre d’un prêt sec que Randal Kolo Muani a rejoint Tottenham l’été dernier, mais comme indiqué par L’Équipe, il sera tout de même autorisé à disputer cette rencontre.