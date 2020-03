Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar totalement raelancé par… le coronavirus !

Publié le 25 mars 2020 à 9h45 par H.G.

Bien que le FC Barcelone aimerait de nouveau tenter de rapatrier Neymar lors du prochain mercato estival, le club catalan verrait sa planification sportive être compromise par l’incertitude financière causée par la pandémie du Covid-19.

Si Neymar a quitté le FC Barcelone en août 2017, ce n’est pas pour autant que le club catalan a oublié son ancien numéro 11. En effet, les Blaugrana rêvent de faire revenir l’international brésilien depuis son départ et ont tout mis en oeuvre pour y parvenir l’été passé. Mais c’était sans compter sur la position ferme affichée par le PSG et Leonardo, conduisant Neymar à rester une saison de plus dans la capitale française où il semble désormais s’épanouir. Toutefois, cet épanouissement affiché par le Brésilien de 28 ans et le réchauffement des relations avec la direction brésilienne n’aurait pas débouché sur une offre de prolongation de l’ancien joueur de Santos à deux ans de la fin de son contrat, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 20 mars dernier. De quoi donner de l’espoir au FC Barcelone, qui aurait ainsi de nouveau coché le nom de l’attaquant du PSG en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Néanmoins, il se pourrait que les plans du club présidé par Josep Maria Bartomeu soient finalement compromis par la pandémie du Covid-19.

Le Barça aurait décidé de geler toutes les offres pour ses cibles estivales !