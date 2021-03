Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Neymar !

Publié le 22 mars 2021 à 1h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, Neymar semble bien parti pour prolonger au Paris Saint-Germain.

Nous vous l’expliquons depuis plusieurs mois déjà sur le10sport.com : le vent a tourné pour Neymar. Après avoir fait des pieds et des mains pour partir en 2019, le Brésilien est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain. Cela se traduit forcément par un avenir toujours plus parisien ! Nous vous révélions tout récemment que tous les feux sont au vert pour une prolongation de Neymar jusqu’en 2026, des informations confirmées depuis par plusieurs médias. Certaines sources expliquent d’ailleurs que la prolongation de la star du PSG, ne serait plus qu’une question de jours.

Tout bouclé au mois de mai pour Neymar ?

Une tendance confirmée par Nicolo Schira. D’après les informations du journaliste italien, Neymar serait en discussion très avancées avec le Paris Saint-Germain. Il évoque toutefois un contrat jusqu’en 2025, expliquant d’ailleurs que tout devrait être finalement bouclé lors du mois de mai prochain. La situation est toutefois différente pour son coéquipier Kylian Mbappé. Selon nos informations, alors que Leonardo souhaite absolument le prolonger, le Français n’a pas encore pris de décision claire sur son avenir.