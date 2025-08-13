Mercato - PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi dernier, le PSG officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté contre 40M€ (hors bonus) en provenance du LOSC. Une belle vente bouclée par le club lillois, qui depuis quelques jours, lui cherche un remplaçant. Ce dernier serait tout trouvé, puisque l’international Turc Berke Ozer va s’engager en faveur des Dogues.

Le PSG a frappé un gros coup sur ce mercato estival. Désireux de changer de gardien cet été, Luis Enrique a obtenu de ses dirigeants la signature de Lucas Chevalier. Considéré comme l’une des plus belles promesses européennes à son poste, le Français âgé de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2030 en faveur du champion d’Europe.

Le LOSC a vendu Lucas Chevalier Le PSG a déboursé 40M€ auxquels pourraient s’ajouter 15M€ de divers bonus dans cette opération, faisant de Lucas Chevalier le gardien français le plus cher de l’histoire. Très attaché à son petit protégé, le président du LOSC Olivier Létang s’est donc résolu à se séparer de Chevalier sans avoir trouvé de remplaçant sur le marché.