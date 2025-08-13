Mercato - PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est annoncé !

Samedi dernier, le PSG officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté contre 40M€ (hors bonus) en provenance du LOSC. Une belle vente bouclée par le club lillois, qui depuis quelques jours, lui cherche un remplaçant. Ce dernier serait tout trouvé, puisque l’international Turc Berke Ozer va s’engager en faveur des Dogues.
Le PSG a frappé un gros coup sur ce mercato estival. Désireux de changer de gardien cet été, Luis Enrique a obtenu de ses dirigeants la signature de Lucas Chevalier. Considéré comme l’une des plus belles promesses européennes à son poste, le Français âgé de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2030 en faveur du champion d’Europe.
Le LOSC a vendu Lucas Chevalier
Le PSG a déboursé 40M€ auxquels pourraient s’ajouter 15M€ de divers bonus dans cette opération, faisant de Lucas Chevalier le gardien français le plus cher de l’histoire. Très attaché à son petit protégé, le président du LOSC Olivier Létang s’est donc résolu à se séparer de Chevalier sans avoir trouvé de remplaçant sur le marché.
Berke Ozer va lui succéder
Néanmoins, les Dogues n’auront pas attendu longtemps avant de boucler l’arrivée du successeur du nouveau portier parisien. En effet, selon plusieurs médias turcs, Berke Ozer est actuellement dans le Nord afin de passer signer un contrat de cinq ans à Lille, qui va débourser 5M€ afin de recruter l’international Turc de 25 ans qui évoluait jusque-là à Eyüpspor.